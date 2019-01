Dilemma voor Birò-rijder in Eindhoven: kies ik met dit karretje het fietspad of de weg?

De Eindhovense Fietsersbond is niet blij met alweer een vervoermiddel erbij op de toch al drukker wordende fietspaden in de stad. ,,Dit is een gotspe”, zegt woordvoerder Peter Plantinga van de ENFB Eindhoven over de uitzonderingspositie die het karretje heeft in het verkeer. ,,Het fietspad is al zo smal.” Volgens Plantinga zouden voor elektrische 45 km-autootjes dezelfde regels moeten gelden als voor vergelijkbare voertuigen met verbrandingsmotor, zoals de Canta. ,,Deze voertuigen moeten gewoon de rijbaan op.”



De Birò is voorzien van een ‘schildpadstand’ die de snelheid begrenst tot 22 kilometer per uur, maar het is aan de berijder of hij deze ook inschakelt. ,,Het blijft daarom de verantwoordelijkheid van de bestuurder”, aldus Plantinga, die sowieso bezwaar maakt tegen de nieuwkomer op de fietspaden vanwege de breedte van ruim een meter.



De lokale afdeling is niet van plan om de kwestie lokaal op de politieke agenda te plaatsen. ,,Dit moet landelijk geregeld worden”, vindt de woordvoerder. ,,Het wordt vanzelf een probleem, zoals nu in Amsterdam. Daar gaat zeker een signaal of actie richting Den Haag uit komen.”



In Eindhoven en omgeving rijden inmiddels 26 Birò’s rond, weet ondernemer Teun Swinkels. Hij was eind 2017 de tweede eigenaar van een Birò en besloot -na enthousiaste reacties uit zijn omgeving- om een verkooppunt in Eindhoven te starten. ,,Je moet je gewoon houden aan de verkeersregels”, geeft hij mee aan zijn klanten. ,,Als je 45 over een fietspad rijdt, kun je natuurlijk opgestoken middelvingers verwachten. Daarom moet je die schildpadstand gebruiken. Ook parkeren op de stoep mag met de Birò. Maar dat moet wel op een nette manier gebeuren en dat raden wij ook altijd aan. Meer kunnen we niet doen: het gedrag van mensen in het verkeer heb je niet in de hand.”