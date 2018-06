Dille & Kamille naar Eindhoven

Toren van Pisa, uhh Piazza, in Eindhoven

15:05 EINDHOVEN - De toren van Pisa in Eindhoven? Jazeker, vier zelfs en wel op miniatuurformaat. Een project van kunstenaar Pieter Buijs die zijn inspiratie vond in de vele paaltjes in de Eindhovense binnenstad die door vrachtauto's zijn geraakt en scheef staan.