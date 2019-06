Dineren en matchen bij de Voedselbank Eindhoven

Rick Bijlsma, kok bij restaurant Stories, bereidde die met voedsel dat over was bij de Voedselbank. De gasten van de 15e editie van het Maatschappelijk Ondernemen 040 Diner kregen het eten geserveerd via kratjes op de lopende band, terwijl ze ondertussen in gesprek gingen over wederzijdse samenwerking. Samen voor Eindhoven is de drijvende kracht achter dit jaarlijkse initiatief.