Dip in uitkeringen maar ontslagrondes komen nog

Gedupeerde autobrand Eindhoven: ‘Ik vertrouw het niet meer, ik heb op de bank geslapen’

19 juli EINDHOVEN - De auto van Roya Nurie uit de Jan Hofmeyrstraat in Tongelre is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken. ,,Ik ben een beetje een pechvogel.”