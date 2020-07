Diploma-uitreiking Aloysius-De Roosten: afsluiting van een heel bijzonder jaar

Het trotse team docenten en ondersteuners vormde een feestelijke ‘wasstraat’, waarlangs de afgestudeerden in de auto’s van hun begeleiders verwelkomd en geëerd werden.

Zelfs de bewoners van de appartementen die aan het plein bij de school grenzen, hadden hun balkons met banieren en ballonnen versierd.

Stijn Overwater is een van de verse schoolverlaters. Het was een bijzonder jaar, zegt hij. ,,Natuurlijk is het wel een grootse ervaring om te missen, dat schoolexamen. Maar goed, ik hoefde ook dat ene bolletje niet in te vullen waardoor ik nu misschien gezakt zou zijn.” Overwater ziet uit naar het vervolg op de Cosmo Academy in Den Bosch en gaat uiteindelijk voor een muzikale carrière als artiest: ,,Maar ik wil later nog wel anoniem over straat kunnen hoor.”

Gala weggevallen

Miriam Brenkman, communicatiemedewerker van de school: ,,We hebben moeten improviseren om het wegvallen van het gala en de officiële diploma uitreiking te compenseren. Gelukkig is het op tijd gestopt met regenen en kunnen we met het hele team voldoende aandacht aan alle 114 leerlingen geven.”

Maud is een van hen. Zij bracht de afgelopen twee jaar, vanwege een kwetsbaarheid haar hulphond Sheila mee naar school. ,,Dankzij Sheila en een school die flexibel met mij meedacht, kan ik zeggen dat ik nu eindelijk een hoofdstuk met een positief einde kan afsluiten.” Maud gaat de komende tijd aan haar persoonlijke ontwikkeling en haar weerbaarheid werken.

Een bewonerscomité van het appartementencomplex heeft nauwe banden met de school. Monique van der Zandt: ,,Sinds het nieuwe schoolgebouw hier staat is het driedubbel verbeterd. De bewoners doen mee met schoolactiviteiten en houden de boel een beetje mee in de gaten.”

Uit de speakers schalt het nummer We Are The Champions terwijl de bonte stoet auto’s langzaam via de incheck schuift. Een van de docenten zorgt ervoor dat het juiste diploma klaarligt op de pizzaschep, zodat er coronaproof uitgereikt kan worden. De schoolfotograaf staat na het aanreiken van een roos klaar voor de foto. Tot slot is er een glaasje bubbels en een tas met aandenkens. En zo is de uitreiking toch nog feestelijk en onvergetelijk.