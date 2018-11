Directeur Brainport: 'Heerlijk om lastige zaken op te lossen'

Hij is rap van de tongriem gesneden, Paul van Nunen, heel rap. Ook al hoeft hij niet zo nodig op de voorgrond te treden. Een interview in de krant? Omdat het moet ja, het is voor het goede doel: vertellen aan de mensen in Zuidoost-Brabant waar hij als directeur van Brainport mee bezig is. Maar liever niet, eigenlijk.

Desondanks praat hij honderduit. Over Brabant, de Randstad. Over Brainport, zijn baan en alle plannen. Over vroeger, thuis in Duizel, waar zijn vader een slagerij had, over zijn middelbare schoolperiode in Eindhoven. De periode dat hij een bijbaantje had bij café Berlage en daar meteen maar zijn vaste stapplek van maakte.

Van Nunen praat graag over vroeger maar ook over nu en later. ,,Wie had dat twintig jaar geleden verwacht", zegt hij als de serveerster van grand café Usine in het Engels heeft geantwoord. Zo gaat dat anno 2018 in hartje Eindhoven. ,,Onvoorstelbaar wat een groei en ontwikkeling deze stad heeft meegemaakt. Mooi toch!"

Een maand of vijf is de 44-jarige Van Nunen nu werkzaam als directeur van de stichting Brainport, als opvolger van de om privéredenen vertrokken Imke Carsouw. Tot dit voorjaar was hij directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst op het ministerie van Algemene Zaken, en daarmee op het gebied van communicatie de rechterhand van minister-president Mark Rutte.

De vraag om een anekdote uit zijn Haagse tijd doet hem hartelijk lachen. ,,Wat achter de schermen gebeurt, dat blijft achter de schermen", zegt hij. ,,Maar zaken zijn meestal niet zo zwart-wit als ze in de media terechtkomen."

Gewone mensen

,,Politici zijn ook maar gewone mensen die hun stinkende best doen om de maatschappelijke problemen waarmee ze worden geconfronteerd zo goed mogelijk op te lossen", doceert hij. ,,Daar horen alle emoties, strubbelingen en schermutselingen bij waar op elk kantoor sprake van is. Er wordt wel volop gemopperd op politici. Maar we mogen blij zijn dat er nog zoveel mensen zijn die de ambitie hebben om tachtig uur in de week te werken en zich in te zetten voor de maatschappij en het openbaar belang."

Zelf is hij niet zo van de politiek: hij werkt liever achter de schermen. ,,Ik hou er van ingewikkelde puzzels te ontrafelen. Ik vind het heerlijk om complexe problemen op te lossen, om zaken waar veel mensen met verschillende meningen bij betrokken zijn tot een goed einde te brengen. Dat lukt meestal ook wel, omdat het vaak gewoon een kwestie is van goed naar iedereen luisteren, en de verschillen proberen te overbruggen. Wat dat betreft ben ik bij Brainport ook helemaal in mijn element."

Zijn jeugd in Duizel en later in Aalst was onbekommerd, een zorgeloze periode in een overzichtelijke omgeving. Op de middelbare school wist hij al snel wat hij wilde worden: journalist. Vragen stellen, antwoorden horen. Het advies daar met een gedegen opleiding de basis voor te leggen, bracht hem naar de universiteit van Leiden, waar hij Nederlands ging studeren.

Bijbaantjes bij lokale media leidden tot voorlichtingswerk bij de gemeente Leiden. Van daaruit maakte hij de overstap naar het ministerie van Vrom en weer wat later naar Algemene Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De afgelopen drie jaar gaf hij leiding aan de RVD. ,,Een heerlijke baan", blikt hij terug. “Je wordt elke dag weer meegesleurd in een enorme dynamiek van gebeurtenissen."

Leiden

Niettemin gaf hij die job op voor een plek in Brainport. ,,Ik was met mijn gezin iets meer dan acht jaar geleden al vanuit Leiden verhuisd naar Brabant, naar Eindhoven. We waren uit ons huisje daar gegroeid, voor de oudste van onze drie kinderen brak de periode van de basisschool aan. We stonden op een tweesprong. Brabant bleef trekken, vooral ook omdat we hier alle twee vandaan komen. Daarom hebben we de knoop doorgehakt en zijn we teruggekomen. Om onze kinderen op te voeden met een zachte g."

Het gevolg was wel dat hij jarenlang met de trein heen en weer moest reizen tussen huis en de Hofstad. ,,Die treinreis was enerzijds een mooi rustpunt in alle hectiek. Anderzijds was het tijdsbeslag enorm. Ik was blij als ik de kinderen nog net kon kussen voordat ze naar bed gingen."

De stap naar een andere baan bleek uiteindelijk dan ook logisch. ,,Maar daar speelde ook mijn leeftijd een rol bij: ik wilde nog een keer helemaal iets ander gaan doen." Hoewel, helemaal anders. ,,Ook in dit werk ben ik vooral dienstbaar. De economie van Eindhoven, van Brainport, draait als een trein. Aan de stichting Brainport de taak dat zo te houden. Ten eerste door ondernemers bij elkaar te brengen, zodat ze samen een stap verder kunnen komen. En ten tweede door als oliemannetje te fungeren. En dankzij de miljoenen die Brainport van het Rijk heeft gekregen lukt dat ook heel aardig."

Wat hem zo aanspreekt aan Brainport is iets wat Zuidoost-Brabant inmiddels als vanzelfsprekend is gaan zien: de naadloze samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. ,,Dat is zo bijzonder, de manier waarop iedereen elkaar weet te vinden, dat kom je nergens in Nederland tegen. Dat vergeten de mensen hier nog wel eens."