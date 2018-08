Directeur Centrum voor de Kunsten Eindhoven na twee jaar alweer weg

Hugo van den Hoek Ostende werd 1 september 2016 aangesteld als directeur-bestuurder, na het tumultueuze vertrek van de vorige directeur Ruud Janssen. Maar nu de verbouwing van het CKE-pand aan de Pastoor Peterstraat klaar is, gaat hij weer stoppen. ,,Nu is het tijd voor een volgend bestuurder om verder te bouwen, zo hebben de Raad van Toezicht en Hugo van den Hoek Ostende in goed overleg besloten'', zo maakt het CKE woensdag bekend. Van den Hoek Ostendes taken worden voorlopig overgenomen door directeur ad interim Arnold Braak, die al voor deze zomer aan de directie was toegevoegd.