Directeur Dutch Design Foundation: Laat toekomst maar in Eindhoven ontstaan

3BEAM wint Glow Poll: interactie­ve installa­tie populair bij bezoekers Eindhovens lichtkunst­fes­ti­val

15:07 EINDHOVEN - 3BEAM blijkt de absolute winnaar van de Glow Poll die uiteindelijk door 1657 mensen is ingevuld. Het project, dat te vinden was in het oude V&D pand afgelopen week, kreeg 61 procent van de stemmen.