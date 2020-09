Directeur GGD Brabant Zuidoost over maximale testcapaciteit: ‘Ik heb het niet scherp’

EINDHOVEN - GGD Brabant Zuidoost adviseert de Veiligheidsregio en burgemeesters over coronamaatregelen, maar zelfs directeur Ellis Jeurissen weet niet hoe groot de maximaal haalbare testcapaciteit is. Waarom duurt het dagen voordat je je kunt laten testen op het virus? Zijn er onvoldoende testsets? ,,Ik heb het niet scherp”, aldus Jeurissen. ,,Zijn de Nederlandse mogelijkheden uitgeput? Dat is mijn hoofdvraag.”

Dinsdag maakte landelijke GGD-baas Sjaak de Gouw bekend dat op dit moment 38.000 tot 39.000 mensen dagelijks bellen omdat ze getest willen worden maar dat er ruimte is voor 28.000. Jeurissen heeft inmiddels aan de Landelijke Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) gevraagd om voor haar na te gaan wat nog allemaal uit de kast kan worden getrokken en hoe groot de maximale, landelijke testcapaciteit is.

De GGD Brabant Zuidoost-directeur heeft die informatie nodig om Eindhovens burgemeester - en voorzitter van de Veiligheidsregio - John Jorritsma goed te kunnen adviseren. Die deed vorige week - op haar aanraden - de oproep om te onderzoeken of de Veiligheidsregio’s extra testruimte bij de laboratoria kunnen afdwingen.

Te weinig tests of te weinig labcapaciteit?

Het Eindhovense laboratorium Diagnostiek voor U (DvU) meldde in een reactie daarop dat er geen gebrek is aan ruimte en personeel om te testen op corona, er zouden simpelweg te weinig tests zijn. Het opeisen van extra ruimte door de Veiligheidsregio voegt dus niets toe, aldus DvU. Maar voor Jeurissen is het nog onduidelijk waar de diagnostiek knelt. Ze wil het zekere voor het onzekere nemen en heeft de LCDK gevraagd om haar meer inzicht te geven. ,,Ik weet het nu niet precies. En er mag maar één belang zijn: iedereen testen.”

Ruim zestig laboratoria doen zaken met de GGD’s in het land. In Zuidoost-Brabant analyseren drie labs de monsters die zijn afgenomen bij de teststraten in Eersel, Eindhoven en Helmond. Hoeveel labs Nederland in totaal telt, is volgens Jeurissen ook onduidelijk.

Pooling kan helpen

Er wordt volgens de GGD-directeur inmiddels naar andere oplossingen gezocht. Zo wordt gewerkt aan een efficiëntere vorm van testen: pooling. In dat geval worden meerdere monsters tegelijk getest. Als de uitslag negatief is, kun je in één keer al die personen gezond verklaren. Als de uitslag positief is, moet je alle monsters apart testen. Maar omdat verreweg de meeste mensen geen corona onder de leden blijken te hebben, zou je met pooling veel tests - en dus kosten en tijd - moeten kunnen besparen.

