Directeur Marathon Eindhoven: 'Echt wel ambities Eindhovens loopfestival'

De Marathon Eindhoven is niet meer zo ambitieus, constateerde deze krant vorig jaar. Dat kwam aan bij de organisatie. ,,De focus is veranderd: we richten ons inderdaad niet meer zo op toptijden. Maar voor de rest zijn we nog heel ambitieus, willen we graag doorontwikkelen. En we hebben dan ook een recordaantal inschrijvingen", aldus directeur Edgar de Veer van Golazo Sports dat de marathon organiseert.