Directeur Rendac in Best: ‘We hebben wel iets uit te leggen'

Enkele tientallen bezoekers kwamen woensdag naar wijkcentrum Blixems in de Eindhovense wijk Blixembosch. Mede op aandringen van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, die de vergunningen verleent en ze op naleving controleert, ging Rendac met bewoners communiceren. ,,Het is belangrijk dat 'buren' zien waar een bedrijf als Rendac mee bezig is", zegt Jim Florentinus van de omgevingsdienst. ,,Afgelopen zomer waren er beduidend meer klachten. Ook al valt de overlast binnen de normen, dan nog vragen wij het bedrijf wat ze eraan kunnen doen."

Frans de Rouw, inwoner van de Achtse Barrier, blijft zich zorgen maken, ondanks de nieuwe verbrander. ,,Dit is niet de oplossing voor het probleem van vorig jaar. Wat als het weer zo warm wordt? Als de kadavers niet meteen verwerkt worden, blijft het materiaal buiten liggen. Daar moet toch een oplossing voor zijn?" Hij vindt het jammer dat tijdens de bijeenkomst geen plenair gesprek is. ,,Dan kun je horen wat anderen vragen en wat er bij hen speelt. Maar het is goed dat er in ieder geval iets gebeurt en er contact is." Volgens Van Lijssel is bewust voor de inloopavond gekozen. ,,Dan kunnen we beter met bezoekers in gesprek gaan."