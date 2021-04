Directeur Sociaal Domein Eindhoven vertrekt plotseling bij gemeente; presentatie aan raad op de valreep afgelast

Niet voor koukleumen maar buiten zwemmen mag weer bij het Ottenbad in Eindhoven

15:20 EINDHOVEN - Zwemliefhebbers die niet bang zijn van een koude plons kunnen vanaf donderdag 15 april weer terecht in het buitenbad van het Ir. Ottenbad in Eindhoven. Baantjes trekken is vooralsnog alleen mogelijk voor bezoekers vanaf 16 jaar. Voor 16- en 17-jarigen geldt bovendien dat zij alleen onder begeleiding van een volwassene welkom zijn. Vrij zwemmen is niet mogelijk.