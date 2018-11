Directeur WIJeindhoven stopt in maart

EINDHOVEN - Bestuurder Jeanny van den Berg (58) vertrekt per 1 maart 2019 bij Stichting WIJeindhoven. Volgens haar gaat de stichting een nieuwe fase in en is het daarom tijd het stokje over te dragen.

Dat heeft de stichting donderdagmiddag bekend gemaakt in een persbericht. Van den Berg werd in juni 2015 als eerste directeur-bestuurder aangesteld door het Eindhovense college. ‘De medewerkers en de Raad van Toezicht zijn Jeanny zeer erkentelijk voor haar onuitputtelijke betrokkenheid en bevlogenheid, en het ten dienste stellen van haar kennis voor de stichting en inwoners', zo staat in het persbericht.

Jeanny van den Berg laat in een verklaring in dit persbericht weten dat ze trots is op wat de stichting heeft bereikt: ‘Integraal en in samenhang pakken we de problemen binnen een gezin aan. Dit doen we in samenwerking met partners en inwoners. De afgelopen zomer heb ik gebruikt voor reflectie. Dat heeft geleid tot mijn besluit om, nu WIJeindhoven een volgende fase ingaat, het stokje over te dragen.”

Voorzitter Jos Kusters van de Raad van Toezicht is vol lof over Van den Berg: ,,Ze heeft de “verhuizing” van de uitvoering van het sociale domein naar de stichting, inclusief de overgang van formatie van de gemeente naar de stichting, op een voortreffelijk wijze gerealiseerd. In combinatie met het borgen van de nieuwe visie in het sociale domein heeft Jeanny dit daadkrachtig en naar volle tevredenheid met alle medewerkers in relatief korte tijd voor elkaar gekregen. Chapeau!”