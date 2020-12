Dirk (3) rijdt in een wel héél bijzondere Lamborghini, speciaal aangepast voor hem

EINDHOVEN/HOOGE MIERDE - De motor klinkt goed, de verlichting werkt, rijden maar! Kinderen met een lichamelijke beperking kunnen via het project Go Baby Go van Libra Revalidatie een aangepaste speelgoedauto krijgen.

Dirk Perrij uit Hooge Mierde is drie jaar en nu al de trotse bezitter van een knalrode Lamborghini. In de showroom had hij keuze uit veertig modellen. Met een grote glimlach rijdt hij buiten in zijn aangepaste auto op het terrein van Libra Revalidatie & Audiologie op de Toledolaan in Eindhoven.

Motorische beperking

Dirk heeft een motorische lichaamsbeperking, waardoor zijn rechter lichaamshelft is uitgevallen. Tot nu toe zit Dirk in een wandelwagen of wordt hij getild. Hij is minder mobiel en kan nog niet lopen. Hoe mooi is het dan om in je eigen auto rond te rijden? ,,Dirk is altijd fan geweest van auto’s. Het eerste woordje wat hij zei was ‘auto’. Nu heeft hij zelf de regie waar hij naar toe gaat”, vertelt Anne Swaanen, moeder van Dirk.

Helemaal zelfstandig gaat het (nog) niet. Als Dirk zijn auto thuis heeft en op stap gaat, volgen zijn ouders hem met een soort controller. Hiermee kunnen zij de snelheid bepalen, sturen en een noodstop maken. Swaanen lachend: ,,Ik moet nog een beetje feeling krijgen, maar binnenkort kunnen we naar opa en oma met de auto.”

Zelf de omgeving ontdekken

Het autootje van Dirk is tot stand gekomen met het Autootjesproject Go Baby Go van Libra Revalidatie. Greet van der Bruggen, kinderfysiotherapeut en projectleidster werkt samen met Tanja Schalken (ergotherapeut) en Rob van der Heijden (kinderfysiotherapeut) om kinderen met een beperking hun omgeving te laten ontdekken in een aangepaste elektrische speelgoedauto. ,,Samen met onze vrijwilligers, echte vakmensen, en Wim onze adaptatietechnicus kijken we welke aanpassingen nodig zijn voor een kind om zelfstandig te kunnen rijden. Soms is een kuipje nodig, een verhoogde rugleuning of een handbediening om gas te geven”, vertelt Van der Bruggen.

Auto's aanpassen

De eerste brainstormsessies voor het project vonden plaats in 2015. Twee jaar later is gestart met de workshops waarin ouders participeren. Schalken: ,,De ouders schaffen de auto aan. De aanpassingen worden betaald vanuit het project. Een team van Go Baby Go begeleidt de ouders bij het aanpassen van de auto.”

Libra Revalidatie heeft met het project de Planetree Award 2020 gewonnen in de categorie Innovatie. Planetree is een organisatie die zorgorganisaties stimuleert en ondersteunt om mensgerichte zorg te verlenen. ,,Het team is blij met de award, maar het mooiste is om te zien hoe de kinderen reageren als ze onafhankelijk zijn”, zegt Van der Bruggen. ,,Heel ontroerend.”