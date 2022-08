Dirk zit in vliegtuig dat vól op de remmen moet: ‘Het schokte, piepte en we schoten allemaal naar voren’

Dode vrouw gevonden in huis in Eindhoven, waarschijn­lijk geen misdrijf

EINDHOVEN - In een huis aan de Lorentzstraat in Eindhoven is zondagmiddag een dode vrouw gevonden. Na uren onderzoek is aan het einde van de avond de eerste voorzichtige conclusie van de politie dat er geen sprake is van een misdrijf.

23:16