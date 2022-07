Discotheken van weleer (6): ‘Zonder Saturday Night Fever was Hollywood er nooit gekomen!’

ZomerserieEINDHOVEN - Discotheek Hollywood in de Eindhovense Dommelstraat was in het einde van de jaren 70 de populairste uitgaansgelegenheid in Zuid-Nederland. Stralende mensen op een verlichte dansvloer, onder spiegelbollen en bundels van licht. De nieuwste discomuziek uit de USA klonk door de speakers. Rijen wachtenden voor de deur. Wat Studio 54 voor New York was, was Hollywood voor Eindhoven.

Piet en Hugo van Rooij waren in de jaren 60 en 70 bekende diskjockey’s in Eindhoven. Ze draaiden onder meer in de bekende discotheek Maddox op de Markt. Toen vader van Rooij in 1974 het voormalige hotel Creemers aan de Nieuwstraat overnam, raakten de broers betrokken bij Zhivago. Club Monte Carlo was in dat pand geen succes en de familie van Rooij begon er een discotheek onder de naam Zhivago.

Na een moeizame start –het pand had tenslotte een negatieve reputatie - en een grondige verbouwing werd het er steeds drukker. Met de massaal bezochte zondagmiddagen boekten de broers hun eerste legendarische succes. Vanaf twee uur zat Zhivago bomvol! “Tot zes uur draaiden we Amerikaanse import-platen gedraaid, die wij iedere week kochten in Antwerpen. Er werden podiums gebouwd, waarop men stond te ‘bumpen’ en we organiseerden DJ-wedstrijden”.

Succesformule van Zhivago

De succesformule van Zhivago was een café, discotheek én een stamkroeg ineen. Daarnaast kenden de twee broers zowat iedere gast bij naam en toenaam, zij hadden een enorme binding met hun bezoekers. Zhivago bleek een uniek concept. Door de grote aantallen bezoekers begon Zhivago uit zijn voegen te barsten. Een oplossing was om de toiletgroep naar de kelder te verplaatsen. Helaas wilde de pandeigenaar geen medewerking verlenen aan zo’n verbouwing.

Het was voor vader van Rooij een reden om uit te kijken naar een ander pand. Op 14 september 1978 gaat aan de Dommelstraat 7 discotheek Hollywood open. Hollywood zou al snel uitgroeien tot een van de meest toonaangevende discotheken en clubs van Nederland. Het was in die tijd dé place to be.

Volledig scherm "Afterparty" met Percy Sledge in discotheek Hollywood © Stichting Eindhoven in Beeld

Het gebouw aan de Dommelstraat, dat vroeger diende als bankgebouw, wordt in een jaar tijd omgetoverd tot een ultra moderne discotheek. Piet van Rooij: ,,We wilden er aanvankelijk een zaak zoals Zhivago van maken. Maar na het zien van de film Saturday Night Fever in bioscoop Le Parisien waren we helemaal om: dát moest het worden: een grote verlichte dansvloer, spiegelbollen aan het plafond, bellenblaasmachines, rookmachines en een overdaad aan lichtbundels”. Hollywood was een unieke zaak voor Eindhoven en ver daar buiten. Wereldberoemde artiesten stonden op het Hollywood-podium: de Trammps, de Supremes, de Sugar Hill Gang, Percy Sledge, Gwen McGrae, Sharon Red en Joe Tex.

Verdwijnen van disco

Met het verdwijnen van de echte discomuziek in de loop van de jaren tachtig verdween niet alleen Studio 54 in New York, maar uiteindelijk ook discotheek Hollywood in Eindhoven. En ging in de jaren 90 housemuziek de boventoon voeren. Overnames en de daaraan gekoppelde naamswijzigingen waren geen succes. Na een aantal jaren ‘Liquid’ en ‘Club Massa’ sloot de roemruchte horecagelegenheid in de Dommelstraat in 2010.

Piet en Hugo van Rooij lopen inmiddels beiden tegen de 70 jaar, maar organiseren nog jaarlijks een Zhivago en Hollywood-reunie. De dj-broers draaien samen nog steeds de pannen van het dak. ,,Het is met onze bezoekers net als met onze grammofoonplaten: er zit wel een krasje op, maar verder is er niks mis mee”, zegt Hugo van Rooij. Op zaterdag 3 september is de eerstvolgende Zhivago & Hollywood Revival Party. In de Effenaar, schuin tegenover het pand waar Hollywood met Piet en Hugo z’n glorietijd kende.

www.zhivagohollywoodrevival.nl

Volledig scherm Piet en Hugo van Rooij, vader Gerard, moeder Beb en zus Petra. © Archief Piet en Hugo van Rooij