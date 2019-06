Discriminatie in horeca Eindhoven wordt aangepakt

Althans, het is tenminste de bedoeling dat die bedrijven dichtgaan. Want het college van B en W beraadt zich nog op de vraag hoe het die motie gaat uitvoeren. Burgemeester en wethouders gaan namelijk eerst nog in overleg met de Eindhovense horeca over de klachten van expats over discriminatie in de horeca in een reportage in deze krant.