Discussie discriminatie in de horeca maakt veel los, actieplan ligt stil door corona

LPF-voorman Rudy Reker vond het gênant dat de horeca zich moest verantwoorden over de stappen die zijn gezet om discriminatie tegen te gaan. ,,Ik denk dat ondernemers in de horeca wel wat anders aan hun hoofd hebben.” Tom van Brussel van de ondernemersvereniging Stratumseind, die was uitgenodigd om te vertellen over ervaringen in de horeca, had er zelf weinig moeite mee. ,,Wij vinden dit ook een belangrijk onderwerp.”