Dispuut in Eindhoven biedt excuses aan voor seksistisch feest: 'Zijn over de schreef gegaan’

EINDHOVEN – Het bestuur van dispuut Aleph in Eindhoven zegt sorry voor de vrouwonvriendelijke aankondiging van een carnavalsfeest. Dat schrijft het in een schriftelijke reactie.

Aleph heeft patent op controversiële carnavalsfeestjes: eerder werden IS en president Trump op de hak genomen. Nu werd de draak gestoken met de #metoo-discussie. ‘We realiseren dat we dit keer te ver zijn gegaan. We hadden nooit voor dit onderwerp mogen kiezen en de toon en taal in de facebook-uitnodiging zijn onbetamelijk.’

Het dispuut noemt de ontstane ophef terecht en accepteert de genomen maatregelen. ‘Laat dit een goede en harde les zijn voor het dispuut’. Verder wordt er sorry gezegd tegen de studentenvereniging waar het dispuut onder valt, aan de hogeschool en universiteit. ‘We begrijpen dat we de goede naam van de opleidingen hebben geschaad met onze teksten. We staan 100% achter het besluit dat het feest is afgelast.’

Hieronder de volledige verklaring:

Het bestuur van Dispuut Aleph voelt zich bijzonder verantwoordelijk voor de terechte ophef die is ontstaan door het thema van ons carnavalsfeest. Wij hebben een decennialange traditie van controversiële thema's bij ons carnavalsevenement maar realiseren ons dat we dit keer te ver zijn gegaan. We hadden nooit voor dit onderwerp mogen kiezen en de toon en taal in de facebook-uitnodiging zijn onbetamelijk.

Namens het dispuut bieden we alle studenten in Eindhoven onze excuses aan. Het is nooit de bedoeling geweest om wie dan ook te kwetsen en we snappen dat we hier over de schreef zijn gegaan.

Voor de duidelijkheid: het thema heeft niets te maken met de normen en waarden waar wij als dispuut voor staan. Laat dit een goede en harde les zijn voor het dispuut. Natuurlijk accepteren wij de maatregelen die tegen ons worden genomen, zowel door het Eindhovens Studenten Corps als het College van Bestuur van de universiteit en Fontys Hogeschool.

Ook aan de universiteit en de hogeschool bieden we onze excuses aan. We begrijpen dat we de goede naam van de opleidingen hebben geschaad met onze teksten. We staan 100% achter het besluit dat het feest is afgelast.