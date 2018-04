Dit ben je aan parkeerkosten kwijt bij de vliegvelden

Zo ligt de failliete sauna Prinsejagt in Eindhoven er tegenwoor­dig bij

11:46 EINDHOVEN - Ooit genoten hier mensen van een heerlijke sauna en massage. Tegenwoordig ligt het complex er verlaten bij. Potjes met crèmes staan nog in de schoonheidssalon, planten staan er verdord bij en de badjassen hangen nog in de kast. Het lijkt alsof de eigenaar halsoverkop is vertrokken.