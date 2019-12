Dit constateerde de politie bij zes grote controles in Kruisstraat binnen halfjaar

LIVE | Uitspraak tegen de verdachte van de moord op de Amerikaan­se studente Sarah Papenheim

13:08 EINDHOVEN - De 24-jarige Eindhovenaar Joël S. hoort vanmiddag hoe de rechtbank in Rotterdam over hem oordeelt na het doodsteken van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim. Hij heeft bekend dat hij zijn 21-jarige huisgenote doodstak in het studentenhuis in Rotterdam op 12 december vorig jaar. Verslaggever Folkert van der Krol is aanwezig in de rechtbank en doet live verslag.