Dit Eindhovense bedrijf lost zijn grote belofte nog niet in: ‘Met winst maken houden we ons nu nog niet bezig’

De kermis in Best is nu een beetje duurder, maar nog steeds de goedkoop­ste: ‘Het is hier ook massa is kassa’

BEST - De mooiste en goedkoopste kermis van Nederland? Die staat in Best. Met meer dan honderd attracties en extra activiteiten zoals de kermis-mis, is het evenement goed voor zo’n 50.000 bezoekers per dag, zes dagen lang.