Dit gebeurt er op de vrije zaterdag in Oost-Brabant tijdens coronatijden

EINDHOVEN - Brabanders lijken de uitbranders van premier Rutte en minister Grapperhaus te hebben begrepen. Het was zaterdag in populaire natuurgebieden ondanks het zonnige weer veel minder druk dan vorig weekend.

Twee grote campings in de regio waren nog gesloten. De Paal in Bergeijk en Ter Spegelt in Eersel zetten normaal de poorten begin april open voor kampeerders. De eerste meldt op de website dat het management studeert op wat de maatregelen van de overheid voor hen betekenen. ,,Wij adviseren dan ook om de website in de gaten te houden en verzoeken u op dit moment geen contact met ons op te nemen."

Vakbonden in overleg

Voor Ter Spegelt laat Maureen telefonisch weten met de gemeente en vakbonden in overleg te zijn over de gevolgen van de coronacrisis. De Paal heeft ook de dagrecreatie bij het zwembad, de speeltuin en de Bibelontse Paalbergen gesloten, zo leest de bezoeker op een bord bij de ingang.

De weekmarkt op de Woenselse Markt in Eindhoven mag weer draaien na twee weken gedwongen rust, zij het met alleen kramen met voedingswaren. ,,Om nóg meer ruimte te maken en de klanten te helpen afstand te houden, zijn de meeste kramen een stuk korter", vertelt vishandelaar Rick van Bakel. ,,Normaal is de onze twee keer zo lang. Geen probleem, want er zijn ook minder klanten."

Geen non-food

Dat komt ook doordat er nu geen non-food wordt verkocht, weet Piet Paans van Piet's Groentenhoek. Net als de andere kraamhouders heeft hij ook ijzeren hekjes met rood-wit afzetlint neergezet voor zijn appels, witlof en tomaten. Met stoepkrijt heeft hij de gewenste looproute uitgepijld, zodat klanten elkaar niet onnodig tegen het lijf lopen. Maar druk is het niet, waar het op een normale zaterdag schuifelen is tussen de kramen.

Natuurgebieden

Waar blijven al die Eindhovenaren dan? Niet in het Stadswandelpark. Daar doet om kwart over twaalf Annemieke Schep met haar partner na het hardlopen nog wat rek- en strekoefeningen bij een bank, terwijl hun dochter van vijf maanden slaapt in de kinderwagen. Ze zijn op dat uur een uitzondering in het nagenoeg verlaten park. ,,Het is nu inderdaad rustiger dan andere dagen afgelopen week", zegt ze. ,,Ik wil er af en toe wel uit, want ik heb veel thuis gewerkt. Dat is toch anders dan op ons kantoor op de High Tech Campus.”

Op het parkeerterrein van het Leenderbos aan de Valkenswaardseweg komen een man en vrouw met twee honden uit het bos. ,,We hebben bewust een rustige route gekozen", vertelt zij. ,,Soms zijn er tegenliggers die niet opzij gaan. Dan gaan wij maar in het gras staan tot ze voorbij zijn." Verderop hebben Hannie en Theo Geurts uit Budel aan de picknicktafel net hun lunch gegeten en stappen weer op de fiets. ,,Vanaf Budel tot hier zijn we misschien tien mensen tegengekomen", zegt zij. ,,Afstand houden is dan wel moeilijk op de smalle fietspaden. Maar ik wil er wel uit. Ik werk in een supermarkt. En de kleinkinderen komen ook al niet op bezoek.”

Vitamines opdoen

Door naar stadspark De Warande in Helmond. Daar komen William en Desirée Moll met hun hond terug van de hondenloslaatstrook. ,,We kijken eerst of er niet te veel auto's staan", zegt zij. ,,Gelukkig is het rustig, want ik wil toch wel vitamines opdoen in de zon. Misschien dat we dadelijk nog even bij de dieren gaan kijken, wasberen en vogels."

In het Zandbos in Deurne hetzelfde beeld. ,,Heel anders dan een week geleden", weet Koen Knijnenburg. Terwijl dochter Linde ('bijna 8') haar spieren traint op de trimbaan, zegt hij te hopen dat de crisis naast de gevolgen voor de economie ook iets goeds brengt. ,,Dat we tot ons zelf komen. Alles moest sneller. We waren steeds harder aan het rennen. Misschien dat dit ons aan het denken zet."

Uitkuren