Dit had jouw TU/e-opleiding kunnen zijn: plek te over bij ‘studentenstop-studie’

Het bedrijfsleven in de regio is het fenomeen al jaren een doorn in het oog: de studentenstops bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Uitgerekend bij opleidingen zoals biomedische technologie en technische informatica. Terwijl bedrijven onder meer in die sectoren naarstig op zoek zijn naar verse slimme koppen. Maar de vier studies met een numerus fixus op de TU/e zaten in het afgelopen jaar bij lange na niet vol. In studiejaar 2018-2019 was er nog plek voor meer dan 200 nieuwe studenten extra bij de vier opleidingen samen.