Dit is de nieuwe uitbater van de stationsrestauratie op Eindhoven Centraal

,,Deze iconische plek moet dan weer de huiskamer van de stad worden", aldus Jeroen Veldkamp van Coffeelab. De horecazaak in de hal van Eindhoven Centraal stond leeg sinds maart. Het papiertje op de deur meldt nog dat De Restauratie op 1 juli weer open gaat, maar dat is niet gelukt. Coffeelab neemt het nu over. De eigenaren Jan-Willem van der Aa, Rob Bongers en Veldkamp realiseren zich dat het niet makkelijk is om bezoekers de trap op te krijgen. ,,Dat is wel een dingetje. Maar we geloven erin dat we ze kunnen verleiden om naar boven te komen, zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur.", aldus Van der Aa.

Volledig scherm Het voormalige VVV-kantoor op het Stationsplein in Eindhoven. Coffeelab sloot hier in april 2020 noodgedwongen de deuren omdat de huur voor huisbaas Eindhoven365 opgezegd was. © Michel Theeuwen

Coffeelab zat tot april in het oude VVV-gebouw op het Stationsplein, in de zogenaamde Brandstore, waar informatie, Eindhoven-gadgets én dus koffie te krijgen was. De huur was opgezegd aan Eindhoven365 en dus moest ook Coffeelab dicht. ,,We hadden liever een naadloze overgang gemaakt. Dan hadden we de spullen over kunnen huizen en de gasten mee kunnen nemen. Want we hadden al langer gesprekken over deze locatie met NS", aldus Van der Aa. ,,Maar het is wel mooi dat we op 25 meter van de geboortegrond van Coffeelab weer verder kunnen", aldus Veldkamp.

Volledig scherm Coffeelab wordt de nieuwe uitbater van de stationsrestauratie op station Eindhoven Centraal. Jan-Willem van der Aa (rechts) en Jeroen Veldkamp doen dat samen met Rob Bongers. © Sem Wijnhoven/DCI Media

En dus gaan ze er gewoon weer met frisse moed tegenaan, ondanks de corona-crisis. Veel mag er niet veranderd worden aan het interieur; dat is bij de renovatie van het monumentale station allemaal zorgvuldig uitgekiend. Toch moet er iets van de ruige kant van Coffeelab terugkomen. ,,We gaan vooral veel planten zetten, de boel vergroenen. En onze eigen muziek draaien natuurlijk. Ook gaan we af en toe een diner verzorgen, of een jazz-optreden of een proeverij met oesters en bubbels. We gaan zorgen voor The Vibe’ zodat gasten ons ook weer weten te vinden, ook voor recepties, borrels en dergelijke", aldus Veldkamp.

,,We zijn er voor Eindhovenaren, expats, treinreizigers en alle bezoekers van de stad”, zegt Van der Aa. ,,En inderdaad het oude Coffeelab was misschien meer een ruig tentje, maar ook hier blijven we ons richten op de urban explorers, die eerder een skatebord met rugzak bij zich hebben.” Werken op je laptopje blijft ook gewoon mogelijk in Coffeelab nieuwe stijl.

Waar bij het oude Coffeelab het vooral om koffie drinken ging, is het aanbod in de nieuwe vestiging veel ruimer, zeggen de eigenaren. In de stationsrestauratie kan ook een ontbijt, een lunch en een lichte maaltijd in de vroege avond genuttigd of meegenomen worden. ,,Dat is niet nieuw voor ons", zegt Van der Aa, ,,dat hebben we ook in de andere vestigingen, op Strijp-S en bij de stations in Den Bosch, Nijmegen en Breda al ingevoerd.”

Coffeelab in de restauratie gaat zaterdag 5 september officieel open. De week daarvoor wordt er al proefgedraaid.

