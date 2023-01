Dit is de populairste bestemming vanaf Eindhoven Airport

Dat doet de woordvoering van de luchthaven in een zogenaamde Wrapped, gebaseerd op het jaarlijks terugkerende Spotify Wrapped. Daarin zien gebruikers van het muziekplatform naar welke liedjes, artiesten en podcasts zij dat jaar het vaakst luisterden.

Ryanair meest gebruikt

Na Londen, Alicante en Málaga volgen het Spaanse Valencia en Faro, in het zuiden van Portugal. De meestgebruikte maatschappij vanaf Eindhoven is Ryanair. Op plek 2 staat Transavia. De plaatsen 3, 4 en 5 zijn voor Wizz Air, TUI Nederland en TUI België.

In totaal vlogen er in 2022 om precies te zijn 6.270.804 passagiers van en naar Eindhoven Airport, dat daarmee Nederlands tweede luchthaven blijft. Dat zorgde geregeld voor gigantische drukte. 2022 gaat dan ook de boeken in als het jaar met vertragingen en ellenlange wachtrijen voor de terminal. Hierdoor werden vele honderden reizigers gedupeerd. Dit was het gevolg van personeelstekort bij de beveiliging en een hoog ziekteverzuim, waardoor van de acht controlepoortjes er vaak maar twee of drie in gebruik waren.

Schiphol blijft nummer 1

Schiphol blijft met kop en schouders de nummer 1 van ons land. Dat vliegveld ontving vorig jaar 52,5 miljoen reizigers, meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Dat was wel nog altijd minder dan in 2019, het laatste jaar voordat de coronacrisis uitbrak.

Vanaf Eindhoven is het mogelijk om naar meer dan 85 bestemmingen te vliegen. Dat juist Londen zo populair is als bestemming, is opvallend te noemen. De afgelopen jaren wordt deze stad namelijk juist vaak genoemd als ideale bestemming om met de trein, dus milieuvriendelijker, te bereiken. Volgens NS en Prorail is de trein tot een afstand van 700 kilometer schoner dan het vliegtuig. Van vliegschaamte lijkt dus nog geen sprake.

