Dit is hoe de eerste teams uit Eindhoven dit weekeinde speelden

Bob Adriaans kiest na kort verblijf bij FC Eindhoven AV weer voor Belgisch avontuur bij Witgoor Sport

Middenvelder Bob Adriaans (22) van eersteklasser FC Eindhoven AV gaat volgend seizoen weer in België voetballen. De Luyksgestelnaar heeft zich verbonden aan Witgoor Sport, dat in de derde afdeling uitkomt. Eerder voetbalde hij in België bij Lommel en Esperanza Pelt.