Dit is wat we tot nu toe weten over de drugsinvallen in Eindhoven en Best

Het sentiment rond Guus Til is in drie dagen gekeerd bij PSV: ‘Als ik dat wist, had ik er nu al 35 gemaakt’

Hij oogde tegen FC Zürich ongelukkig, zegt ook dat het voor hem ‘zoeken is’ in de spits. Toch liet Guus Til (24) in de 6-1 overwinning op FC Utrecht zien waarom Ruud van Nistelrooij hem als het beste alternatief ziet. Wat er veranderd is? ,,Als je dat had geweten was je nu miljonair geweest.”

16 oktober