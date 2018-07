Dit jaar geen Dutch Chili Fest op Strijp-S in Eindhoven

EINDHOVEN - Het Dutch Chili Fest op Strijp-S in Eindhoven gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft problemen met het krijgen van subsidies en het vinden van sponsors. ,,We kunnen het feest nu niet professioneel organiseren én gratis toegankelijk houden", aldus organisator Leo Hoeksema.

Volgens Hoeksema zag het Dutch Chili Fest twee Brabantse cultuursubsidies aan zijn neus voorbij gaan. Ook zijn er niet genoeg sponsors gevonden die het feest, met pittig eten en muziek van de rafelrand, willen ondersteunen. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het doek valt voor DCF, zegt Hoeksema. ,, We gaan de subsidie nogmaals aanvragen. We weten nu beter hoe dat moet. En we zijn in gesprek met partners die ons willen steunen."

Kleine party

Het feest voor zaadhandelaren, kwekers, sausmakers en liefhebbers is toe aan zijn zevende editie. In plaats van het grote feest in het Klokgebouw is er op zaterdag 9 september een kleinere party in het Blue Collar Hotel. ,,Er zijn sowieso 1500 peperplanten speciaal voor ons gekweekt; die zijn daar dan te koop. En we krijgen veel Engelse gasten die we niet teleur wilden stellen, vandaar de alternatieve party", aldus Hoeksema.