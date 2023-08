Dit monument voor Holocaustslachtoffers komt in Eindhoven

indebuurt.nl Eindhoven­se Pierette is producent van videoclips: 'Mijn missie is om Brabant op de kaart te zetten'

Pierette Goossens (34) werkt vier jaar als producent en heeft in die tijd zo’n tweehonderd videoclips voor Nederlandse en Belgische artiesten gemaakt. Ongeveer de helft van deze clips is opgenomen in Brabant. Dat is geen toeval want Pierette wil deze provincie, en in het bijzonder Eindhoven, op de kaart zetten in de wereld van videoclips.