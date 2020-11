Dit veelgebruikte ‘groene onding’ moet de auto in de stad vervangen, maar doet ‘ie dat ook?

Ook voorberei­ding van PSV op treffen met Willem II verloopt rommelig

13:53 De voorbereiding van PSV op het duel met Willem II (aftrap 20.00 in het Philips Stadion) verloopt net als de afgelopen weken voor de andere wedstrijden rommelig. Of er spelers terug kunnen keren, was zondagmorgen nog niet duidelijk. Zaterdag was er wel enige hoop op een terugkeer van Cody Gakpo, maar er is zondag nog geen groen licht van de dokter gekomen. Dat is per se nodig om wedstrijden te kunnen spelen. De kans dat hij negentig minuten had of zou kunnen spelen, was sowieso minimaal.