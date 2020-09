Dit zijn de 5 favoriete albums van Björn van der Doelen: ‘Freddy Mercury is een fenomenale zanger’

In de woonkamer van Björn van der Doelen in Eindhoven staat een grote kast vol met lp’s. Hij bladert, op zoek, naar zijn favoriete albums. Muziek, dát is belangrijk in zijn leven. ,,Mijn ouders waren dit weekeinde in Franeker, Friesland. Belt ons mam op. Het is hier echt geen Brabant, je hoort nergens muziek.’’

Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat voetbal bij hem al lang niet meer op nummer 1 staat, tijdens zijn carrière eigenlijk al niet. In zijn huis haast geen tekenen van zijn vorig leven als profvoetballer. Geen wedstrijdshirts, medailles of bekers. Nee, laat hem maar praten over muziek.

Van der Doelen (44), voormalig voetballer van onder meer PSV, NEC en FC Twente, stopte op zijn 29ste met voetballen en ging daarna gitaar spelen en zingen. Zijn stijl wordt omschreven als Eindhovense Americana of Brabantse blues. ‘Lullen’ over muziek doet hij ook graag. Samen met deze krant en zijn vriend Joris Heynen begint hij op 10 september de ‘Val allemaal maar kapodcast’, waar ze over muziek gaan praten. Die is onder meer via de website van deze krant te beluisteren. Vandaag alvast een voorproefje met zijn vijf favoriete albums.

Artiest: Bruce Springsteen

Album: Born to run

Ik heb een liedje geschreven dat heet ‘Ach, war ik maar Bruce Springsteen’, een soort eerbetoon. Ik heb hem eens gezien op Pinkpop, en ik stond helemaal vooraan. En het klinkt een beetje zweverig, maar als je op 150 meter van het podium komt, dan voel je een bepaalde energie. Het is te gek hoe hij zijn performance is: zijn stem, hoe hij loopt, de samenwerking met de band. Ik stond daar en ik keek naar achteren, en dacht: ‘Zo Björn, zo kan het ook’.

Daarom heb ik dat liedje gemaakt, met allemaal verwijzingen naar Springsteen. Wat hij met tekst doet, is heel knap. Het zijn allemaal kleine verhaaltjes. Neem een nummer als Racing in the street, dat gaat over de arbeidersklasse in Amerika. Hij zingt over een man die hard werkt, en om iets van leven te maken begint hij met straatraces. Hij versiert een grietje, dat eigenlijk van iemand anders was. En dan verslaat hij die jongen ook nog in de race. Later zit hij dan met zijn meisje thuis en het is één grote somberheid. Het is haast filmisch, heel beeldend. Ik vind het knap hoe hij de ziel van Amerika weet te vangen.

Volledig scherm De albumhoes van Born to run. © geen

Sommige mensen vinden Springsteen té Amerikaans. Ik houd er van, maar het is niet de muziek die ik zelf maak. Ik haal mijn inspiratie uit de wereld waarin ik zelf leef. Als ik iets meemaak, kan ik daar een liedje omheen bouwen. Dat geeft voor mij ziel en karakter. Het moet persoonlijk en authentiek zijn. Daarom zing ook in het Brabants, anders wordt het te gekunsteld. Ik moet niet als een Amerikaan gaan zingen. Dat kan alleen een kopie worden van iets dat veel beter is.

Artiest: Rage against the machine

Album: Rage against the machine

Soms weet je nog precies het moment en de plek waar je voor het eerst een liedje hoorde. Dat had ik toen ik voor het eerst op stap was met mijn zus in Den Bosch in De Boortoren, een oud donker hol waar je een klein dansvloertje had. Daar kwam uiteenlopend publiek en er werd echte goede muziek gedraaid.

In De Boortoren hoorde ik voor het eerst Rage against the machine, het nummer was Killing in the name. Doef, Doef, Doef. Die zware gitaar. Ik dacht: Jezus wat gebeurt hier. Het was metal en rap tegelijk. Mijn zus was ouder dan ik en ze had al gezegd dat we even opzij moesten stappen. Het werd wild en iedereen ging los. We zijn netjes aan de kant gebleven, maar ik ben het nooit vergeten.

Soms hoor je dingen van twintig jaar geleden terug, en dan blijkt het toch niet zo goed als je dacht. Rage against the machine blijft steengoed. Ik heb ze later nog op Pinkpop gezien, stond ik met mijn meisje op mijn slippers aan de rand van de pit. Mooi.

Volledig scherm Albumhoes Rage against the machine. © geen

Toen ik een jaar of 20 was, begon ik met gitaarles. Ik had eerst psychologie en economie gestudeerd, maar ik kwam er al snel achter dat ik daar toch niks mee ging doen. Als je net begint met spelen, wil je toch vooral rocken. Ik wilde dit nummer spelen.

Artiest: Queen

Album: News of the World

Toen ik naar het internaat van PSV in Geldrop ging, heb ik een tijd lang alleen maar naar Queen geluisterd. Ik was een jaar of 14. Het eerste jaar vond ik moeilijk. Ik miste mijn ouders in Den Bosch, moest naar een nieuwe school en zat midden in de puberteit.

Met een stel andere kerels woonde ik in het oude huis van Willy of René van de Kerkhof, ik weet nog steeds niet van wie het nou eigenlijk was. ’s Avonds, als de andere jongens nog aan het kletsen waren, zette ik mijn walkman op en luisterde naar Queen. In die periode was hun muziek belangrijk voor mij. Ik kon me afsluiten van alles wat er gebeurde. Na dat eerste jaar vroeg mijn moeder of ik terug naar huis in Den Bosch wilde. Ik zei: ik heb niet dit hele jaar doorgezet om nu de handdoek in de ring te gooien. Vijf jaar later tekende ik mijn eerste contract bij PSV.

Volledig scherm Albumhoes van News of the world. © geen

In die tijd werd Queen niet echt serieus genomen door de muziekpers, en als reactie zong Freddy Mercury dan ‘We are the champions’ en ‘We will rock you’. Maar op deze plaat staan ook mooie pianoliedjes en hardrock. Ze flikkerden alles door elkaar. Mensen vinden Queen over the top en kitsch, dus veel mensen begrijpen me niet. Dat theatrale van Mercury vind ik juist grappig en hij is een fenomenale zanger.

Artiest: AC/DC

Album: Back in Black

Voor deze lijst ga ik voor de giganten. En de plaat Back in Black, dat is zo’n kneiter van een album. Eigenlijk ben ik meer fan van hun eerste zanger, Bon Scott. Maar na zijn dood kwam Brian Johnson, en kwamen ze met deze plaat terug. Daar was bijna alles raak aan.

Het is lekker rechtdoor met veel ruimte tussen de akkoorden. Het is niet zo complex als bijvoorbeeld metal, waar ik ook wel van houd. Dat is vooral omdat de scene zo leuk is: de muzikanten zijn lief en iedereen is aardig. AC/DC maakt eenvoudigere muziek, er zit veel ‘lucht’ tussen. Het is heel sexy.

Ik zoek soms wat dingetjes uit voor de podcast, en dan kom ik erachter dat Back in Black volgens Wikipedia het best verkochte album aller tijden is. Het is muziek waar je niet omheen kan. Ze hebben, ook gezien de verkoopcijfers, hun stempel gedrukt op de muziekgeschiedenis.

Volledig scherm Albumhoes Back in Black. © geen

Het is heel anders dan ik zelf maak, ik ben toch vooral van de akoestische gitaar. Maar ik ben er ook niet jaloers op, zeker niet op het leven dat die gasten leiden. Natuurlijk, de beelden van grote concerten zijn prachtig. Maar ik weet dat een aantal bandleden aan de drank is geraakt. Ik zou ook nooit Messi willen zijn, alhoewel ik weleens zou willen voelen hoe het is om zó goed te kunnen voetballen. Maar verder zou ik niet kunnen omgaan met alle aandacht.

Ik kan nog behoorlijk anoniem door het leven. Mensen willen soms met me buurten, maar dat valt allemaal reuze mee. Ik kan doen wat ik wil, ook door mijn voetbalpensioen. Van die vrijheid geniet ik.

Artiest: The Band

Album: The Band

Volledig scherm Albumhoes van The Band. © geen Eigenlijk ken ik geen band zoals The Band. Het is onvergelijkbaar, maar heel lekker. Drie van de vijf bandleden zongen afwisselend lead, dat maakt het bijzonder. En soms komt er dan weer zo’n orgeltje tussendoor. En het is ook ontzettend fijn gedrumd.

Goede muziek hoeft voor mij niet tot in de puntjes perfect te zijn. Dat is een beetje het nadeel met de muziek van nu. Dat is dusdanig geproduceerd, met computers, dat de ziel er uit is. Een drumcomputer speelt perfect in de maat, maar dat maakt het saai. Voorbeeld: de drummer van James Brown is juist zo funky omdat hij niet elke keer precies strak op de tel speelt. Hij speelt eromheen en het swingt de pan uit. Dat is met The Band ook het geval. Hoe de stemmen samenklinken, hoe hun karakters bij elkaar passen. Iedereen brengt zijn eigen typische stijl mee. Dat komt allemaal samen. Haast magisch.