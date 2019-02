Dit zijn de echte carnavalshelden, 75 mensen benoemd tot ‘Sjef Carnaval’

De brouwer ging dit jaar onder de noemer #SamenSjeffenWeCarnaval op zoek onzichtbare carnavalshelden. Mensen die zich ieder jaar met hart en ziel inzetten voor het feest der feesten. In totaal meldden zich zeshonderd kandidaten aan. ,,We zijn overdonderd door het grote aantal nominaties naar aanleiding van onze oproep. Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen allemaal wel iemand kennen die zich elk jaar weer met hart en ziel en vaak achter de schermen inzet”, vertelt marketingmanager Florent Renders.

John Peeters uit Eindhoven was verrast dat zijn zus hem had genomineerd voor de titel. ,,Ik zet me al zeker twintig jaar in om van Carnaval een geweldig feest voor iedereen te maken, want het is het mooiste feest dat er is. Ik voel me erg vereerd dat ik de titel Sjef Carnaval mag dragen en het was fantastisch om vandaag met zo veel andere Sjefkes bij elkaar te zijn.”