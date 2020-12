Dit zit er in goedkope gevulde speculaas. En waarom eten we chocoladeletters?

Het is dat veel kantoren al maandenlang leeg zijn. Maar anders hadden velen de afgelopen tijd doorlopend non-coronaproof met hun klauwen in de snoeppot gezeten, niet zelden bijgevuld door die ene attente collega. Met in deze tijd natuurlijk vooral pepernoten of chocolade kruidnoten. Om het daarna vaak gedachteloos te laten verdwijnen in monden: zo'n handje met lekkernijen, een stukje banketstaaf met knisperend bladerdeeg en smeuïg, zacht en zoet amandelspijs of een stuk rijkelijk gevulde krokante speculaas.