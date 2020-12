Ditte is niet haar rolstoel

Dat deze Deense in 2001 een onuitwisbare indruk op me maakte, was niet eens zozeer te danken aan de tijgerprintbikini die ze op de maagdelijk witte stranden van Magnetic Island had gedragen. Ditte was de eerste die mij blijkbaar leuk genoeg vond om mee samen te reizen, dat maakte alle verschil. De betovering die je voelt als je iets voor het eerst meemaakt, is later nauwelijks nog te overtreffen.