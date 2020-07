DJ Brennan Heart uit Oirschot staat in ‘uitverkochte’ Ziggodome

OIRSCHOT - DJ Brennan Heart, een pseudoniem voor Fabian Bohn uit Oirschot, draait op vrijdag 14 augustus zijn event 'I Am Hardstyle' in de Ziggodome in Amsterdam. Dat heeft het management van de hardstyle-DJ bekend gemaakt. In de Ziggodome is door coronabeperkingen slechts plaats voor zo'n 2750 mensen.

Net als alle andere DJ's heeft ook Brennan Heart de afgelopen maanden nauwelijks kunnen optreden. "Daarom vind ik het ontzettend gaaf dat we met de Ziggodome een manier hebben gevonden om er toch een geweldige avond te kunnen houden. Ik heb het enorm gemist, ik draai toch al niet zoveel in Nederland, dit wordt een fantastisch feest.” Dit jaar zou Brennan Heart in ons land draaien op een Koningsdagfeest in Alkmaar, een Bevrijdingsfeest in Zwolle en eind augustus op Mysteryland. Al die evenementen zijn door de coronacrisis afgelast. "Het is geweldig voor de fans, die al maanden niets hebben om naar uit te kijken, maanden zonder festivals. Ik verwacht er heel veel van".

Hoge notering in DJ Mag Top 100

Brennan Heart is waarschijnlijk de populairste hardstyle-DJ van de wereld. Als één van de weinige DJ's in de hardere stijlen haalde hij de afgelopen jaren meermaals en hoge notering in de DJ Mag Top 100. Vorig jaar december kwam zijn biografie uit, getiteld 'Hard'. Het boek beschrijft onder meer zijn privéleven en de lange weg die hij heeft moeten afleggen om de wereldtop te halen.

Bij het concert in de Ziggodome is plaats voor 2750 fans, waar er normaal 17.000 plaatsen zijn. ,,Meer bezoekers kan niet, ook omdat er maar één ingang en een beperkte hoeveeltijd toiletten is. Wij denken echter dat we met zo'n 2750 mensen een heel veilig en coronaproof evenement kunnen neerzetten. Iedereen zal moeten zitten. Dat is wel een voorwaarde", aldus Brennan Hearts's manager Crijn Janssen.

Woensdagavond start via ticketmaster.nl de kaartverkoop voor het concert in de Ziggodome.