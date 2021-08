DJ Ferreck Dawn: Geen optredens, meer tijd met gezin

De Eindhovense dj Ferreck Dawn staat aan de vooravond van een toernee door Amerika, maar corona dreigt roet in het eten te gooien. Voordeel is wel: hij brengt veel tijd door met zijn gezin én hij heeft de voorbije tijd zijn beste platen ooit gemaakt.

In de tweede helft van augustus stonden er vijf shows in Las Vegas, San Francisco, Dallas, Chicago en New York op het programma; die worden vermoedelijk verplaatst naar december. In oktober staan Denver, Miami, Orlando, Washington, Austin, Ann Arbor, Houston en Los Angeles op de rol. Die gaan vooralsnog gewoon door, mits Freek Coppens (36) Amerika in mag. Dat was tot begin augustus nog de vraag.

Alle verzoeken afgewezen

Coppens snapt niet dat Amerika de grenzen niet opengooit: ,,Wij zijn ook open voor Amerikanen. Ik heb een visum, maar mag alleen het land in als ik ‘een hele grote bijdrage lever aan de muzikale ontwikkeling’ daar. Vrijwel alle buitenlandse DJ’s worden afgewezen als ze een beroep doen bij de Amerikaanse ambassade op die uitzonderingsregel. Ik blijf het echter proberen om er in oktober naartoe te mogen.”

Net als alle andere dj’s, heeft de pandemie het aantal optredens de afgelopen anderhalf jaar geminimaliseerd. ,,Het heeft mij vooral veel frustraties gebracht, ik heb in juli al zes shows in Engeland moeten cancelen. Ik vind het heel moeilijk om te accepteren dat je na vijftien maanden wachten eindelijk weer mag optreden en dat op het laatste moment toch weer allemaal wordt afgelast. Ik snap dat de nieuwe coronavarianten om maatregelen vragen, maar ik heb daar erg veel moeite mee.”

Veel tijd met gezin

Coppens woont met echtgenote en kinderen van 4 en 2 jaar in de nieuwbouwwijk Strijp-R. Zijn zolderkamer was de afgelopen anderhalf jaar zijn beste vriend: daar is zijn studio. Omdat er geen optredens waren, kon hij alleen daar zijn muzikale passie kwijt. ,,Natuurlijk moet ik ook aan de positieve kant denken: ik heb veel tijd met mijn gezin door kunnen brengen en zie de kinderen nu veel meer dan anders. Maar, het is uit balans; ik ben teveel hier en te weinig aan het reizen en optreden. Ik ben muziek gaan maken om op te treden, dat vind ik het leukste.”

Quote Ik denk dat ik het afgelopen jaar mijn beste platen ooit gemaakt heb Ferreck Dawn

Coppens is een brood-dj: hij verdient zijn geld met optredens en het maken van muziek. Omdat hij anderhalf jaar niet heeft opgetreden, heeft hij veel minder inkomen. ,,Ik krijg als dj geen steun. Ik heb een maand de TOZO-uitkering gehad, maar die moest ik terugbetalen omdat ik toch nog net teveel verdiende. Mijn vriendin werkt ook. Bovendien heb ik een studio aan huis, maar die heeft geen eigen adres. Of eigen ingang. Dat zijn dingen die tellen mee voor al of geen steun.” De enige inkomsten die Coppens de afgelopen maanden kon genereren komt via zijn eigen muziekproducties. ,,Ik had motivatie en inspiratie genoeg, dus ik heb veel geproduceerd. Ik denk dat ik het afgelopen jaar mijn beste platen ooit gemaakt heb. Via streamkanalen als Spotify, You Tube en Beatport komt er wel wat binnen.”

Óf voetballer óf dj

Financieel onafhankelijk is Coppens in elk geval nog lang niet. Collega’s als Martin Garrix of Fedde Le Grand hadden een geweldige wereldhit, het is bovendien house in een wat commerciëler genre. Garrix en Le Grand zijn financieel binnen, Coppens bij lange na niet. ,,Komt bij: er zijn momenteel zo veel jongens en meisjes die dj willen worden. Iedereen wil dat toch: óf voetballer óf dj. Het is daarom momenteel veel moeilijker dan tien, twintig jaar geleden om bij de allerbesten te horen en je financieel vrij te spelen.”

Volledig scherm Freek Coppens. © DCI Media