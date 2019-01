DJ Kaan Deniz uit Eindhoven: ‘Henk en Maria kennen me nog niet’

Jos en Driena de Werdt nieuw prinsen­paar Bu­del-Schoot

11:29 BUDEL-SCHOOT - Prins Jos III en prinses Driena regeren dit jaar over Toeterland. De nieuwe prins en prinses - in het dagelijks leven heten ze Jos de Werdt (54) en Driena de Werdt (53) - werden zaterdag onthuld in gemeenschapshuis De Reinder in Budel-Schoot.