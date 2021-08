DLL weerstaat chiptekort: Eindhovens leaseconcern boekt sterke groei nieuwe contracten

Joël Drommel keept zich via PSV naar Oranje

12:11 Bondscoach Louis van Gaal heeft Joël Drommel opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal, die zich in september moet herpakken en in de strijd om WK-kwalificatie gaat spelen. De nieuwe doelman van PSV startte heel behoorlijk aan het seizoen en heeft de laatste schifting doorstaan. Drommel zat ook al in de voorlopige selectie.