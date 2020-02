‘DNA is geen bewijs voor moord op Eindhovenaar Karaman in Valkenswaard’

Karaman werd op 30 december 2014 door vier kogels getroffen bij zijn autopoetsbedrijf op bedrijventerrein De Vest in Valkenswaard. Hij was op slag dood. Op kogelhulzen werd volgens het Openbaar Ministerie DNA van Amsterdammer Seref C. (53) aangetroffen. Mede op basis hiervan eiste het OM eind 2016 22 jaar celstraf tegen C. Diens medeverdachte Ruben J. (42) uit Utrecht zou 21 jaar moeten zitten omdat hij samen met C. uitvoerige verkenningen had gedaan bij Karamans autobedrijf. C. zou uiteindelijk de trekker hebben overgehaald, maar J. was vrijwel even schuldig, vond het OM.