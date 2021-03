Docent geschiedenis leeft zich uit in verhaal over vrijheid en de dood

Mark Groenen wint een geldbedrag van 500 euro, een coachingsmiddag van schrijfster Manon Uphoff en publicatie van het verhaal in Frits Magazine. Groenen was al eerder genomineerd voor deze prijs, net als de andere twee genomineerden: Rutger van Eijken met Gemarineerde kip en Rosa (pseudoniem) met Geboren in vrijheid.

,,De opdracht stamt uit het najaar van 2019, toen we de 75ste verjaardag van de bevrijding vierden”, vertelt Groenen in de aula van het Catharinakerkhof. Die locatie heeft alles te maken met zijn keuze het opgelegde thema ‘vrijheid’ te verbinden met de ogenschijnlijke tegenpool ‘dood’. In 5000 woorden werkt hij de twee uit tot de personages Columbia en Heyn, die beiden een rol hebben bij de uitvaart van een Amerikaanse oorlogsveteraan, die na de oorlog verliefd in de lichtstad wortel schoot. Soms komt de dood als een bevrijding.

Quote De opdracht stamt uit het najaar van 2019, toen we de 75ste verjaardag van de bevrijding vierden Mark Groenen

Groenen (32) doet vaker mee aan schrijfwedstrijden. ,,Dat ik me daarbij aan een thema moet houden stimuleert mijn creativiteit. Vaak is er een uitgever bij betrokken en ik hoop natuurlijk dat die me uitnodigt meer te gaan schrijven. Als ik er mijn brood mee kan verdienen zou dat geweldig zijn.” Voorlopig doet hij dat nog als docent geschiedenis aan het Sondervick College in zijn woonplaats Veldhoven en het Rythovius College in Eersel. ,,Ik vind het leuk om historische elementen te verwerken, zoals Columbia, die ooit model stond voor het Vrijheidsbeeld in New York. Maar een echt historische roman? Nee, dan ben ik bang dat een collega me wijst op een feitelijke onjuistheid. Ik vind het leuker om te spelen.” Eerder deed Groenen dat met een verhaal over archeologische opgravingen in Eindhoven. Ook waagde hij zich aan een roman Edine.

Quote Het verhaal verraste, ontroerde, sleepte ons mee en liet ons niet meer los Manon Uphoff

Bij de prijsuitreiking in Studio 040 sprak auteur en juryvoorzitter Manon Uphoff: “Columbia viel op door de bijzondere insteek. (…) De dialoog tussen Columbia en Heyn wordt soepel afgewisseld door persoonlijke bevrijdingsverhalen. Alles komt logischerwijs samen en de uitvaart is tevens een voorbode voor het bijzondere jaar 2020. Het verhaal verraste, ontroerde, sleepte ons mee en liet ons niet meer los.”

In de jury zaten ook Ad van den Kieboom, redacteur van uitgeverij De Geus, Jan Verhagen, directeur van boekhandel Van Piere en Anja Frieling, schrijver en tweevoudig winnaar. 2016 was het eerste jaar voor de stimuleringsprijs voor Eindhovens schrijftalent. Aanvankelijk werd de prijs jaarlijks toegekend, nu wordt er om het jaar een stadsschrijver verkozen, het andere jaar is het de beurt aan de stadsdichter. Over de rol van stadsschrijver gaat Groenen nog in overleg met de initiatiefnemers van de prijs. Het winnende verhaal is voor 5 euro te verkrijgen bij Van Piere, Natlab en de Bibliotheek Eindhoven.

Fragment uit Columbia: Tien mensen stappen naar binnen, geleid door een vrouw in een mantelpak. Ze wijst naar de kransen die om de kist heen liggen, naar de lessenaar en de banken. De rode ogen van de kinderen verraden dat ze gehuild hebben. Ook de volwassenen zijn somber gestemd. Voordat de vrouw de deur weer kan sluiten loopt een oude man de zaal binnen. Hij sluit zich niet aan bij de rest van het gezelschap, maar loopt de zaal in. ‘Ongelofelijk dat je dit elke dag opnieuw moet doen. Dat je dit volhoudt,’ zegt Columbia. Heyn zet zijn lege koffiekop naast zich neer op de bank. ‘Als ik het niet doe, wie dan?’ ‘Je hebt gelijk. Trieste gezichten zijn doorgaans geen onderdeel van mijn werk.’ Geen van beiden neemt de moeite om te fluisteren. Ze weten dat de mensen vooraan in de zaal hen niet kunnen horen. ‘Jij brengt verlichting. In jouw verschijning zien mensen hoop en vreugde. Toch geloof ik niet dat jij geen tragedies kent. Geen licht zonder schaduw.’ Ze knikt en wijst naar de grootste van de kinderen vooraan in de zaal. De puber staat onwennig in zijn pak. Met bloeddoorlopen ogen kijkt hij naar buiten, niet luisterend naar de verdere instructies van de ceremoniemeester. ‘Joey daar, bijvoorbeeld. Hem ken ik al.’