Docent op staande voet ontslagen na ‘zeer domme fout’: 17 leerlingen Aloysius-mavo Eindhoven moeten opnieuw examen maken na hulp van docent

Het verknalde examen was maandag al. De Onderwijsinspectie heeft het woensdag ongeldig verklaard nadat uit intern onderzoek van de school was gebleken dat de surveillerende docent had geholpen. De leerlingen en hun ouders zijn donderdagavond ingelicht. De leerlingen kunnen het werk maandag 17 juni opnieuw maken, ‘als ware het hun eerste kans’, aldus rector Corinne Sebregts van Scholengroep Het Plein waartoe de mavo Aloysius De Roosten toe behoort.

Ontslagen

De rector noemt het ‘een zeer domme fout’ en ‘totaal ontoelaatbaar’ dat een docent hulp geeft tijdens een examen. De docent is van de week op staande voet ontslagen, toen ontdekt werd wat er was gebeurd. Toen was nog niet bekend dat de examens ongeldig waren verklaard.

Erg vervelend voor leerlingen

,,Wij betreuren dat dit incident heeft plaatsgevonden in één lokaal met 17 eindexamenleerlingen. Deze leerlingen moeten dit examen op een later tijdstip opnieuw maken. Wij beseffen dat dit voor de betreffende leerlingen erg vervelend is. Wij stellen alles in het werk om voor deze leerlingen het examen zonder extra spanning te laten verlopen, zodat we eind juni de leerlingen kunnen feliciteren met hun welverdiende diploma. We hebben dit niet eerder bekendgemaakt omdat we tijdens de examens rust willen voor de leerlingen.” Om te voorkomen dat dit vaker gebeurt, wil Sebregts de gang van zaken ‘grondig evalueren’. ,,Daar waar nodig treffen wij maatregelen", aldus de rector.