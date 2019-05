Docente Duits verbetert leerling tijdens examen in Eindhoven: ‘Natuurlijk dacht ik: Yes, gratis antwoorden! Maar ben nu de pineut’

De leerling van de vierde klas mavo geeft toe dat hij blij was dat zijn docente hem hielp omdat hij ‘allemaal gratis antwoorden’ kreeg. Maar niemand had om haar hulp had gevraagd. ,,Alles ging in het begin zoals de andere examens gaan, tot ze ons opeens ging helpen.” De mavo-leerling omschrijft hoe de docente leerlingen verbeterde: ,,Ze zei: ‘doe dit in plaats van dat.’”