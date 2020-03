Docente viert 40 jaar Italiaanse les; ‘Ik denk en droom in die taal’

Na drie jaar Eindhoven verhuisden de Campagnola’s toch weer naar Milaan, ‘omdat het daar toch leuker was’. ,,Mijn man had er zijn eigen zaak, ik werkte bij het Centro della Moda in Milaan. Later ben ik daarmee gestopt omdat me steeds vaker werd gevraagd een kind op te vangen dat we uiteindelijk hebben geadopteerd. Maar de problemen rondom die adoptie waren wel de reden van onze terugkeer naar Eindhoven na tien jaar. Gelukkig met het hele gezin.’’ Eenmaal terug wilde Campagnola hoe dan ook met de Italiaanse taal bezig blijven. ,,Ik denk en droom in die taal, wat is dan leuker die kennis en passie over te brengen aan anderen?’’



In 1980 begon ze aan de Volksuniversiteit in Eindhoven, drie jaar later ook bij Dante Alighieri. ,,Het leuke is dat iedereen die Italiaans wil leren dat puur voor zijn plezier doet. Daarom moet je de lessen ook leuk maken. Ik begin zelf elke les met een ‘curiosità’: over mentaliteit, tegenstellingen, gewoontes, eten, taal, kunst en cultuur. Vergeet niet: die laars is 2000 kilometer lang, de verschillen zijn dus enorm.’’