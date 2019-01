Docenten in drie dagen op jacht naar vernieuwend onderwijsplan in Eindhoven

De gele plakbriefjes en grote vellen papier, waarop met viltstift allerlei onbegrijpelijke kreten zijn gekalkt, laten er geen misverstand over bestaan: hier is een creatief proces aan de gang. Van gisteren tot en met morgen wordt bij Sectie C in Eindhoven de tweede editie van de Educational Design Expedition (EDEX) gehouden, een initiatief van Fontys Hogescholen en het Summa College. Groepen docenten van verschillende onderwijsniveaus uit het hele land komen hier met een duidelijke opdracht bij elkaar om in drie dagen voor hun school een vernieuwend onderwijsplan gestalte te geven. „Je kunt denken aan het anders inrichten van de propedeuse, het opzetten van een nieuwe masteropleiding of het integreren van rekenonderwijs in andere vakken”, geeft organisator Jochem Goedhals van Fontys Hogescholen enkele voorbeelden. In tegenstelling tot vorig jaar niet meer in het Engels, want dat bleek een drempel. „De meerwaarde is juist het intensieve onderlinge contact”, stelt organisator Frank van den Ende van het Summa College.