Docenten Summa maken succesvolle podcast over luchtvaart: ‘Als het fout gaat, gaat het soms heel fout’

VideoEINDHOVEN - Altijd krijgen Mark Dekkers (39) en Soner Ciftci (28), docenten luchtvaart, de vraag van hun studenten of ze mooie verhalen uit hun carrière kunnen vertellen. Dat was eigenlijk de aanleiding om een podcast te maken (‘Ready for take off’) over hun vak.

Dat ze intussen luisteraars tot in Thailand en de Emiraten hebben, is mooi meegenomen. ,,Er zijn natuurlijk wel meer mensen die van vliegtuigen houden", zegt Dekkers, woonachtig in Oosterhout.

Een podcast is een radioprogramma dat je kunt beluisteren wanneer je maar wil. Luchtvaartdienstverlening is een opleiding van het Summa College in Eindhoven. De ‘school’ kan niet realistischer zijn. De 175 studenten krijgen les op Eindhoven Airport. Summa biedt de opleiding al zeven jaar aan. ,,In het land hebben dertien scholen deze studie. Drie ervan zitten ook echt op een vliegveld. Het is helemaal geweldig dat je als student nu al tussen je latere werk zit", legt Dekkers uit.

Koninklijk huis

Summa Luchtvaart kwam er destijds op verzoek van Viggo, dat al het werk op het vliegveld afhandelt. Daar werken al gauw vele honderden werknemers. Dekkers is ooit begonnen als kok, belandde bij de Luchtmacht en werd daar steward. ,,Als je dan bij het leger werkt, zit je al gauw tussen de militairen, de hoogwaardigheidsbekleders en het koninklijk huis.”

Soner Ciftci woont in Best, is docent en is daarnaast ook nog steward. ,,Ik ben ooit naast mijn studie fiscale economie gaan werken op Eindhoven Airport. Toen kwam ik er achter dat ik dat werk veel leuker vond.” In hun podcast vertellen ze in ongeveer een uurtje wat ze meemaakten of wat er actueel is. Hun collega Maud Claassen werkt er ook aan mee.

Volledig scherm Docenten luchtvaart van het Summa College maken een podcast die aanslaat bij de luchtvaartliefhebbers. Op de foto: (vlnr) Aafke van Vegchel, Mark Dekkers, Soner Ciftci, Bridget Sanders. © FotoMeulenhof

Bijspijkeren

Aafke van Vegchel (21) uit Venlo is derdejaars. ,,Ik wilde altijd al graag stewardess worden. Ik heb net vijf maanden stage gelopen op Curacao. Ik zou zo terug willen.” Haar studiegenoot Bridget Sanders (19) uit Roermond heeft net haar Frans kunnen bijspijkeren op Brussels Airport. ,,Eindhoven is leuk, maar zo'n Brussel is meteen twintig keer groter.” Ze kennen de podcasts. ,,Ze zijn enthousiaste vertellers", zegt Van Vegchel.

Dekkers en Ciftci hebben een overzicht waarop ze kunnen zien waar hun luisteraars vandaan komen. Dekkers: ,,We zitten nu over de 6000 streams. Dat vinden we behoorlijk veel, want je moet er toch even voor gaan zitten. Dat zegt overigens nog niet of iemand de podcast helemaal heeft uitgeluisterd, wel hoeveel er aan begonnen zijn. Met Nederland en België als toppers en daarna een lange serie met de meest uiteenlopende landen. Als iemand in de Emiraten luistert, kan dat best een stewardess zijn die daar overnacht. Meestal hebben al onze luisteraars iets met vliegtuigen.”

Rode wijn