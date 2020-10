Dochter en kleinzoon architect Sportfondsenbad op bezoek in Eindhoven

,,Dat het Eindhovense bad als eerste in ons land een golfslag-installatie had, kan best met zijn opleiding als waterbouwkundig ingenieur te maken hebben. Ik kan me goed voorstellen dat hij zo eigenwijs was om het uit te zoeken en uit te voeren", zegt kleinzoon René Bakker (69). ,,Hij had echt een band met water. Ik lag al vroeg met hem en een rubberen band tussen de eendjes in het water", zegt zijn tante Emma Klarenbeek-Bakker (81), dochter van Wolter. Ze staan voor Hoog Stratum, het appartementencomplex dat gebouwd is op de plek van het oude Sportfondsenbad Eindhoven. De eerste appartementen worden over twee weken opgeleverd.