Dochter verzetsman uit Eindhoven kijkt om met trots

Werkstraf voor man (59) die in Eindhoven seks had met stomdron­ken vrouw

14:12 DEN BOSCH - Een Eindhovenaar (59) die in december 2016 seks had met een dronken jonge vrouw krijgt van de rechtbank een werkstraf van zestig uur. Daarnaast hangt hem een voorwaardelijke straf van drie maanden boven zijn hoofd en moet hij twee dagen brommen, maar dat heeft hij in voorarrest al gedaan.