Docu Eindhovense Floor in première op DOCfeed

Starting Points bestaat uit vijf portretten van mensen die betrokken zijn bij het Dali Social Housing-complex, de tweede sociale huurflat van Taiwan. In de 29 minuten durende film wordt gesproken met bewoners, omwoners en bestuurders. Hofman, die in 2015 studeerde in de Taiwanese hoofdstad Taipei, keerde in juni vorig jaar terug naar het Aziatische land en woonde vier maanden in de Dali-flat.