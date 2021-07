Documentaire Clean Connections: ‘Een verslaving zie je vaak niet aan de buitenkant’

EINDHOVEN - Bij filmhuis NatLab in Eindhoven gaat donderdag 8 juli de documentaire Clean Connections in première. Hierin ontmoeten scholieren leeftijdgenoten die herstellend zijn van een verslaving.

In Nederland kampt een op de tien mensen met een verslaving , maar het blijft een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Omdat daardoor vaak geen, of te laat, hulp wordt gezocht wil de Brabantse verslavingszorginstelling Novadic-Kentron samen met kunstenaarscollectief Coup Cura dat stigma doorbreken met het project MIST. Clean Connections is de eerste productie van een drieluik waarin verslaving de komende twee jaar breed onder de aandacht wordt gebracht.

Nikky Stassar (17) en Roos Bijkerk (20) gingen in gesprek met een (ex-)verslaafde en ontdekten dat alle ideeën die ze over verslaving hadden niet klopten. Zo wist Nikky toen ze gekoppeld werd aan een 25-jarige vrouw die verslaafd was aan cocaïne niet goed wat ze moest verwachten. Ze had wat vragen bedacht en was heel benieuwd hoe het voelt om verslaafd te zijn.

Zij vertelt: ,,Mijn eerste gedachte was al verkeerd. Ik dacht dat ik met een man te maken zou krijgen, maar maakte kennis met een vrouw. Heel verzorgd bovendien, goed opgeleid en met een goede baan. Hoe kon zo iemand zo diep gaan?”

Gelukkig is het met Lois goedgekomen

,,Lois werkt in de reisbranche en was tijdens een stage op Curaçao in aanraking gekomen met cocaïne. Dat wordt daar heel veel gebruikt en is er bovendien ook heel goedkoop. Zo werd het geplande half jaar stage een verblijf van drie jaar op de Antillen tot ze alles verloren was en alleen ellende over had. Dat zette me aan het denken. Wat zou er met mij gebeuren als mij mijn hockey werd afgepakt? Gelukkig is het met Lois goed gekomen. Ze is in een afkickkliniek geweest, heeft zelfs haar baan behouden en bezoekt nog steeds praatgroepen van de Coke Anonymus (CA).”

Nikita (28) begon al op 13-jarige leeftijd te drinken en te blowen en raakte uiteindelijk ook aan de hard drugs. ,,Een heel lief, vrolijk en vriendelijk type dat een heel fijn aura om zich heen had”, vertelt Roos Bijkerk. Haar verhalen verbaasden me compleet. Want Nikita koos wel bewust voor middelen, maar niet voor de verslaving. Tot ze zich zo geïsoleerd en gevangen voelde dat ze geen uitweg meer zag. Toen was er iemand die tegen haar zei hoe goed ze het vond dat Nikita teruggekomen was naar een praatgroep. Ze voelde zich eindelijk gezien en dat was het begin van de kentering. Ik besef nu dat je een verslaving vaak niet aan de buitenkant ziet, maar ondertussen is het wel een groot probleem. De draaidag heeft me dan ook veel wijsheid gebracht. Want ik zie ook de pillen en de lijntjes voorbij komen als ik op een feestje ben. Waar ligt de grens en wanneer ben je daar overheen? Het was daarom heel indrukwekkend te zien hoe Nikita daar uit gekomen is.”

Clean Connections is donderdag 8 juli, onder voorbehoud van weersomstandigheden, om 20.45 uur te zien in de buitenlucht bij NatLab op Kastanjelaan 100 in Eindhoven. Daarna wordt die als lespakket aangeboden op scholen voor voortgezet onderwijs, mbo's en hbo's.